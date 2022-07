ಎರಡನೇ ದಿನ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಭಾರೀ ಪ್ರತಿಭಟನೆ- ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಕಸದ ರಾಶಿ

Bengaluru

oi-Puttaraju S

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜುಲೈ02: ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರು ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಎರಡನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರುವವರೆಗೂ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಲ್ಲ ಎಂದು ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ.

ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಲು ಮುಂದಾದ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಂದ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಪ್ರೀಡಂ ಪಾಕ್೯ನಲ್ಲಿ 2 ನೇ ದಿನದ ಧರಣಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ 16 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2 ದಿನದ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಿ ಮುಷ್ಕರವಾಗಿದ್ದು ನೌಕರಿ ಕಾಯಂ ಮಾಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಮುಷ್ಕರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಬಂದು ನೌಕರಿ ಖಾಯಂ ಮಾಡುವವರೆಗೂ ಮುಷ್ಕರ ನಡೆಸಲು ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜುಲೈ 1ರಂದು ನಡೆದ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟ ಭತ್ಯೆ ಎಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆ ನೇರವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನೌಕರರ ಖಾಯಂಗೆ ತಾತ್ವಿಕ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಬಾಯಿ ಮಾತಿನ ಭರವಸೆಗಿಂತಲೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಮಿಸಿ ಖುದ್ದು ಭರವಸೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

English summary

The ongoing protest by Pourakarmikas demanding various demands has entered the second day. The Pourakarmikas are sitting there insisting that we will not clean Bengaluru until our demand is met.know more,