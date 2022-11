ಪ್ರವಾಸಿಗರೇ ಎಚ್ಚರ; ಗೋವಾ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳು

Travel

oi-Mamatha M

ಪಣಜಿ, ನ.13: ಕೊರೊನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ನಂತರ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸೀಸನ್ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿಯೂ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.

ಇದರ ನಡುವೆಯೇ ಜನಜಂಗುಳಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯ ತಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಕಡಲತೀರಗಳಲ್ಲಿ ಕಸವನ್ನು ಎಸೆಯುವುದು, ಬೀಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದು, ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಎಸೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕೃತ್ಯಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಗೋವಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬೀಚ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ, ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ನಿಷೇಧ

ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವು ರಾಜ್ಯದ ಆದಾಯದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದರೂ, ಕೂಡ ಈ ಬಾರಿ ಜನಸಂದಣಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ದಂಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಜನಪ್ರಿಯ ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ಕಡಲತೀರಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವ ರೋಹನ್ ಖೌಂಟೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Goa tourism welcome tourists around the world, But it planning on strengthening law on littering, drinking on the beach and abandoning the bottles etc. know more.