ಆಲಮಟ್ಟಿ ಆನಂದ: ಈ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗರು ಹೇಗೆ ಹೋಗುವುದು?

oi-Rajashekhar Myageri

ವಿಜಯಪುರ, ಆಗಸ್ಟ್ 20: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಳೆರಾಯ ರೈತರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಈ ಬಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಜಲಾಶಯಗಳು ಭರ್ತಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಧುಮ್ಮಿಕ್ಕುವ ಜಲಾಶಯಗಳ ಸೌಂದರ್ಯ ಸವಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಜನಸಾಗರವೇ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ.

ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾಶಯಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಲಮಟ್ಟಿಯ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಜಲಾಶಯ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಡ್ಯಾಂ ಈಗ ಸೌಂದರ್ಯ ಸಾಗರವಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸುಂದರ ಪರಿಸರದ ನಡುವೆ ಹಸಿರಿನ ಮಧ್ಯೆ ಹರಿಯುವ ನೀರು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಭೂಸ್ವರ್ಗದ ಭಾವನೆ ಅನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕುತ್ತಿದೆ.

ವಾಣಿವಿಲಾಸ ವೈಭೋಗ: ಬೆಂಗಳೂರಿಗರು ಈ ಡ್ಯಾಂ ತಲುಪುವುದು ಹೇಗೆ?

ಬೆಂಗಳೂರಿಗರು ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಪ್ರವಾಸಿಪ್ರಿಯರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೂ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಳದ ಮಹತ್ವ ಹಾಗೂ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಬಾರಿ ಆಲಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ.

English summary

The Lal Bahadur Shastri Dam is also known as Almatti Dam is a hydroelectric project on the Krishna River in North Karnataka. Know attractions, Sightseeing and How to Reach from Bengaluru.