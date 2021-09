Psychology: ಆಲೋಚನೆ ನಿಗ್ರಹ, ದುರ್ಬಲ ಮನಸ್ಸು ಹತೋಟಿ ಹೇಗೆ?

Psychology

ನೀವು ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಆನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಬೇಡಿ ಎಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಏನಾಗಬಹುದು? ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ನೋಡಿ.

ನೀವು ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆಯಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿ ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ಸನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕಿರುವ, ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಕೋಟು ಹಾಕಿರುವ, ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಆನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ.

ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ, ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿ ಆದರೆ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಆನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೋಚಿಸಬೇಡಿ.

ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ, ಗುಲಾಬಿ ಆನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೂರು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಯೋಚಿಸದೆ ಇರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

ಈಗ ಹೇಳಿ, ನೀವು ಗುಲಾಬಿ ಆನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸದೇ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತೇ? ಬಹುಶಃ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.

ಹಾಗಾದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥವೇನು?: ನಾವು ಯಾವ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಬಾರದೆಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತೇವೋ, ಆ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಇನ್ನೂ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ''ಐರಾನಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಥಿಯರಿ'' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಕೆಲವು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಗಾಢವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತದೆ.

In psychology, this phenomenon is known as the “ironic process theory,” whereby deliberate attempts to suppress certain thoughts actually make them more likely to surface!. How to over come it explains Rekha Belvadi.