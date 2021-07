ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಕಾಮಾಕಾಂಕ್ಷೆಯೂ ಕುಸಿಯುವುದೇ?; ಕೆಲವು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳು...

Psychology

oi-Sumalatha N

ಲೈಂಗಿಕ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿರಾಸಕ್ತಿಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಲೈಂಗಿಕ ನಡೆನುಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸಮಾಜದ ನೀತಿ, ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಇರುವುದರಿಂದ ಲೈಂಗಿಕ ಸ್ವಭಾವಗಳು ವಯೋಮಾನದ ಏರಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣ ಎನ್ನುವ ರೀತಿ ಬದಲಾದಂತೆ ವ್ಯಕ್ತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಮಾಸಕ್ತಿಗಳು ಅಷ್ಟೇನು ಹೀನವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲವೆನ್ನುವುದನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಇವೆ. ಆದರೆ ಹಿರಿಯತನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಗೊಳ್ಳುವ ಕಾಮಾಂಕ್ಷೆಯ ರೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವಂತಹ ವರ್ತನೆಗಳಿಗೂ ವಯಸ್ಕತನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕಾಮಪ್ರೇರಣೆಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಇವೆ ಎನ್ನುತ್ತವೆ ಅಧ್ಯಯನಗಳು.

ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮನೆಯ ಪರಿಸರವೂ ಹಿರಿಯರ ಲೈಂಗಿಕ ಅಭಿಲಾಷೆಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾವಂತರ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಏಕಾಂತವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಮಯ, ಸ್ಥಳದ ಕೊರತೆ. ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲನೆ, ಪೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ವಯಸ್ಕತನವನ್ನು ಕಳೆಯುವ ರೀತಿಯೂ ಹಿರಿಯತನದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಲೈಂಗಿಕ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ಅದುಮಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದರ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ದೈಹಿಕ ತೊಂದರೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊರಬಂದರೂ ಅದರ ನಿವಾರಣೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕಡಿಮೆ. ಮುಂದೆ ಓದಿ...

ಎಳೆ ಮನಸಿನೊಳಗೆ ಭಯ ನುಸುಳದಂತಿರಲಿ; ಮಕ್ಕಳ ಅಧೈರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು

English summary

There are some misconceptions about sex and old age. Psychologist Dr. A. Sridhar explains about sexual problems with age and its consequences,