ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ, ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 20: ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಜನರಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಗತ್ತು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಅವರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಜಾಗತಿಕ ಐಕ್ಯತೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದರು.

ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರು ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತೆ ಮಲಾಲಾ ಯೂಸುಫ್‌ಜಾಯ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಅವರ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್‌-19 ರ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಕೋವಿಡ್‌- 19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ದೇಶಗಳು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಿವೆ. ಹವಾಮಾನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಜೀವನ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಾವು ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಹೋರಾಡಿದ ಜಗತ್ತಿನ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬಡತನ, ಸ್ಥಳಾಂತರ, ಹಸಿವು ಮತ್ತು ಅಸಮಾನತೆಗಳು ದೇಶಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತವೆ.

ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು. ನಾವು ಆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಯುಎನ್ ಸುಸ್ಥಿರ ಗುರಿಗಳು ಇದು ಒಂದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಮಾನೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಖಾತೆ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಗೇಟ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯುನಿಸೆಫ್‌​​ನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ನನಗೆ ನಿಜವಾದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Actress Priyanka Chopra addressed the United Nations General Assembly and talked about the problems facing the world today, saying that the world needs global unity more than ever.