Washington

oi-Nayana Bj

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಫೆಬ್ರವರಿ 11: ಸೌರ ಮಾರುತದಿಂದಾಗಿ ಕಳೆದ ವಾರ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಕಂಪನಿಯು ಕಕ್ಷೆಗೆ ಉಡಾಯಿಸಿದ 40 ಸ್ಟಾರ್‌ಲಿಂಕ್ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪೇಸ್‌ಎಕ್ಸ್ (SpaceX) ಹೇಳಿದೆ.

ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಕಂಪನಿಯು ಫಾಲ್ಕನ್ 9 ರಾಕೆಟ್ ಮೂಲಕ 49 ಸ್ಟಾರ್‌ಲಿಂಕ್ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಗುರುವಾರ ಕಡಿಮೆ ಭೂಮಿಯ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಆ ಪೈಕಿ ಸುಮಾರು 80% ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಶುಕ್ರವಾರ ಸೌರ ಮಾರುತದಿಂದಾಗಿ ಕೆಳಕ್ಕುರುಳಿದೆ.

ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್‌ ರಾಕೆಟ್ ಭಾಗ ಚಂದ್ರನ ಬಳಿ ಅಪ್ಪಳಿಸಲಿದೆ

ಹೀಗಾಗಲು ಸೌರ ಬಿರುಗಾಳಿ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಒಟ್ಟು 2,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಭೂಮಿ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತಿವೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಿಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕಲ್ಸ್ಪಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವು ನಿರತವಾಗಿವೆ.

ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಭೂಕಾಂತೀಯ ಬಿರುಗಾಳಿಗಳು ಭೂಮಿಯ ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಕಣಗಳ ನಡುವಿನ ಅಡಚಣೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಚೋದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ, ಇದನ್ನು ಸೌರ ಮಾರುತ ಎಂದು ಸಹ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, .

ಚಂಡಮಾರುತದ ವೇಗ ಮತ್ತು ತೀವ್ರತೆಯು "ವಾತಾವರಣದ ಎಳೆತ" ಹಿಂದಿನ ಉಡಾವಣೆಗಳಿಗಿಂತ 50% ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಇದು ಉಪಗ್ರಹಗಳು ತಮ್ಮ ಕಕ್ಷೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಪೇಸ್‌ಎಕ್ಸ್ (SpaceX) ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ವಾಯುಮಂಡಲದ ಎಳೆತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸ್ಟಾರ್‌ಲಿಂಕ್ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು "ಸುರಕ್ಷಿತ ಮೋಡ್" ನಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆಆದರೆ ಅವು ಇನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪೇಸ್‌ಎಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ.

ಸುಮಾರು 40 ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಮರುಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಸುಟ್ಟುಹೋಗುತ್ತವೆ, ಕೆಲವು ಈಗಾಗಲೇ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿವೆ ಎಂದು ಮಸ್ಕ್ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಪೀಡಿತ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ನಿರ್ಗಮಿಸುವಾಗ ಇತರ ಉಪಗ್ರಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

ಯಾವುದೇ ಕಕ್ಷೆಯ ಅವಶೇಷಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಉಪಗ್ರಹದ ಭಾಗಗಳು ಭೂಮಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದು ಸ್ಪೇಸ್‌ಎಕ್ಸ್ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸ್ಪೇಸ್‌ಎಕ್ಸ್ 2,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟಾರ್‌ಲಿಂಕ್ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಕಕ್ಷೆಗೆ ಉಡಾಯಿಸಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,900 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಜೊನಾಥನ್ ಮೆಕ್‌ಡೊವೆಲ್ ಮಂಗಳವಾರ ಟ್ವಿಟರ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಂದು ಸ್ಪೇಸ್‌ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಮೊದಲು ಸ್ಟಾರ್‌ಲಿಂಕ್ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ನವೀಕರಣಗಳ ಗಮನಾರ್ಹ ಕೊರತೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆಯ ಕೇಂದ್ರವು (ಸಿಇಎಸ್‌ಎಸ್) ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣಗಳು ಮತ್ತು ಭೂಕಾಂತೀಯ ಚಂಡಮಾರುತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸಿಇಎಸ್‌ಎಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 6 ರಂದು ಸೂರ್ಯನ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಂತು ಸ್ಫೋಟವನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಯಿತು.

ಸೌರ ಹೆಲಿಯೋಸ್ಫೆರಿಕ್ ವೀಕ್ಷಣಾಲಯ (ಸೋಹೋ) ಮಿಷನ್ ನ ಲಾರ್ಜ್ ಆಂಗಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕೊರೊನಾಗ್ರಾಫ್ (ಲಾಸ್ಕೊ) ಸೌರ ಸ್ಫೋಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಸೋಹೋ ನಾಸಾ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಈ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ೧೯೯೫ ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು.

ಫೆಬ್ರವರಿ 9 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.18ರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 10 ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.23 ರವರೆಗೆ ಭೂಮಿಯು ಮಧ್ಯಮ ಮಟ್ಟದ ಭೂಕಾಂತೀಯ ಚಂಡಮಾರುತವನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸಿಇಎಸ್‌ಎಸ್ ಟ್ವೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 451-615 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಳಾಗಬಹುದು. ಪರಿಣಾಮವು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಯಿಲ್ಲ. ಸೌರ ಬಿರುಗಾಳಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಭೂಕಾಂತೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.

ಸಂವಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರಬಹುದು

ಭೂಕಾಂತೀಯ ಚಂಡಮಾರುತ, ಸಂವಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಪ್ರಸಾರ, ರೇಡಿಯೋ ಜಾಲ, ನ್ಯಾವಿಗೇಶನ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದಾಗಿ. 1989ರ ಮಾರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾದ ಜಲ-ಕ್ವಿಬೆಕ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸೌರ ಚಂಡಮಾರುತದಿಂದಾಗಿ 9 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಪ್ಪುಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಸೌರ ಚಂಡಮಾರುತದ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಲಾಯಿತು.

ಭೂಕಾಂತೀಯ ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ಎಂದರೇನು?

ಭೂಕಾಂತೀಯ ಬಿರುಗಾಳಿಗಳು ಭೂಮಿಯ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬರುವ ಆವೇಶದ ಕಣಗಳು ಭೂಮಿಯ ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಾಗ, ಭೂಕಾಂತೀಯ ಚಂಡಮಾರುತ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಭೂಮಿಯ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಅಡಚಣೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

Rohit Sharma ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ Chahal ಮೇಲೆ ರೇಗಿದದೇಕೆ | Oneindia Kannada

English summary

A geomagnetic storm has knocked up to 40 out of 49 SpaceX high-speed internet satellites on February 4, a day after they were launched to a low deployment orbit, 130 miles above Earth.