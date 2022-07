ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನದಂದೇ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಶೂಟೌಟ್

Washington

oi-Vijayasarathi SN

ಚಿಕಾಗೋ, ಜುಲೈ 4: ಇಂದು ಸೋಮವಾರ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ 247ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮ. ಅದರೆ, ಚಿಕಾಗೋದ ಪ್ರದೇಶವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯ ಆಘಾತವಾದ ದುರ್ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಪೆರೇಡ್ ವೇಳೆ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಈ ಘಟನೆಯ ಕೆಲ ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕುಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ಎಸಗಿದ್ದು ಯಾರು ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹಲವು ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಚಿಕಾಗೋದ ಲೇಕ್ ಕೌಂಟಿಯ ಹೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬಳಿ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ನೂರಾರು ಜನರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಮೆರಿಕದ ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಪೆರೇಡ್ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಪಥ ಸಂಚಲನ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಜನರು ನೆರೆದಿದ್ದರು. ಅದಾಗಿ ಹತ್ತೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡವರ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಗಳಾಗಿವೆ. ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವರು, ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ಭಯ, ಗಾಬರಿಯಿಂದ ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಓಡಿದ್ದು ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.

The moment the crowd realized there had been mass shooting in Highland Park, Illinois, at their fourth of July parade. Unfortunately there's nothing more American than this tragedy. pic.twitter.com/beXt9uYP3F