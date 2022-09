ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ INOX ಮಲ್ಟಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್‌ ಓಪನ್‌

Srinagar

ಶ್ರೀನಗರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 20: ಸದಾ ಮದ್ದು, ಗುಂಡು ಬಾಂಬ್ ಘರ್ಷಣೆಗಳ ವರದಿಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಜನರು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮೊದಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಸಿನೆಮಾ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಎಲ್ಲಾ ಕಾಶ್ಮೀರಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವೆಂಬಂತೆ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಿದೆ. ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಮನೋಜ್ ಸಿನ್ಹಾ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ನಂತರ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮೊದಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಂದು ತೆರೆಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲಿ INOX ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೆರೆಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ಮೂರು ದಶಕಗಳ ನಂತರ ಕಾಶ್ಮೀರಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೂರು ದೊಡ್ಡ ಸಭಾಂಗಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆಡಿಟೋರಿಯಂನಲ್ಲಿ ಡಾಲ್ಬಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅನುಭವಕ್ಕಾಗಿ ಸರೌಂಡ್ ಸೌಂಡ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳಾದ ಖತಂಬಂದ್ ಮತ್ತು ಪೇಪಿಯರ್ ಮಾಚೆಗಳನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಹಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವವರಿಗೆ ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯುವಕರು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಹೊರಗೆ ಸಿಗುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಹದ್ದೇನೂ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಿನೆಮಾ ಮಂದಿರ ಏಕೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ನಾವು ಯೋಚಿಸಿದ್ದೇವೆಯೇ? ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಯುವಕರು ಜಮ್ಮು ಅಥವಾ ದೇಶದ ಇತರ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಅದೇ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಎಂದು ಯೋಜನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯ್ ಧರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

