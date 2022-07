ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಮೇಘಸ್ಫೋಟ ಕಾರಣವಲ್ಲ: ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ

Srinagar

ಕಾಶ್ಮೀರ,ಜು.9: ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಅಮರನಾಥ ಗುಹೆ ದೇಗುಲದ ಸಮೀಪ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸಾವುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಳೆಯೇ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮೋಘಸ್ಫೋಟದಿಂದಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ IMD ಹೇಳಿದೆ.

ಹವಾಮಾನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, "ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ 4:30 ರಿಂದ 6:30ರ ನಡುವೆ ದೇಗುಲವು 31 ಮಿಮೀ ಮಳೆಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಮೋಡದ ಸ್ಫೋಟ ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಮರನಾಥ ಗುಹೆ ದೇಗುಲದ ಸಮೀಪವಿರುವ ಪರ್ವತಗಳ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯು ಹಠಾತ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಬಹುದು," ಎಂದು ಐಎಂಡಿ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ್ ಮಹಾಪಾತ್ರ ಪಿಟಿಐಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

IMD ಪ್ರಕಾರ, ಹವಾಮಾನ ಕೇಂದ್ರವು ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 100 ಮಿಮೀ ಮಳೆಯನ್ನು ಪಡೆದರೆ ಮಳೆಯ ಘಟನೆಯನ್ನು ಮೋಡದ ಸ್ಫೋಟ ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯು ಅಮರನಾಥ ಗುಹೆ ದೇಗುಲದ ಬಳಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಹವಾಮಾನ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರ್ವತಗಳು ತಮ್ಮ ದುರ್ಗಮತೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಹವಾಮಾನ ನಿಗಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ.

ಈಗ ಕನಿಷ್ಠ 16 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ದೇಗುಲದ ಸಮೀಪವಿರುವ ಟೆಂಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಅಡುಗೆಮನೆಗಳು ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ಸುರಿದ ಮಳೆಯ ನಂತರ ನೀರಿನ ರಭಸದಿಂದ ಹರಿದು ಬಂದ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಜಖಂಗೊಂಡಿವೆ. "ಇದು ಪವಿತ್ರ ಗುಹೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಳೀಕರಣಗೊಂಡ ಮೋಡವಾಗಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೂ ಅಂತಹ ಮಳೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀನಗರದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಹವಾಮಾನ ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಸೋನಮ್ ಲೋಟಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮರನಾಥ ಗುಹಾ ದೇಗುಲದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ 5:30 ರಿಂದ 6:30 ರ ನಡುವೆ 28 ಮಿಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಐಎಂಡಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹವಾಮಾನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮೇಘಸ್ಫೋಟಗಳನ್ನು ಊಹಿಸಲು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಮತ್ತು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳಿದರು.

ಈಗ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದಟ್ಟವಾದ ರಾಡಾರ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಅಥವಾ ಅಂತಹ ಘಟನೆಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಒಬ್ಬರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು:

NDRF: 011-23438252, 011-23438253

Kashmir Divisional Helpline: 0194-2496240

Shrine Board Helpline: 0194-2313149

Joint Police Control Room Pahalgam

9596779039

9797796217

01936243233

01936243018

Police control room Anantnag

01932225870

01932222870

Shri Amarnath Shrine Board

English summary

Heavy localized rains are responsible for the deaths and natural disasters near the Amarnath cave shrine in south Kashmir. The Indian Meteorological Department (IMD) said it was not due to an eruption.