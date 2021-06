Srinagar

oi-Nayana Bj

ನವದೆಹಲಿ, ಜೂನ್ 08: ಪೂರ್ವ ಲಡಾಖ್‌ನಲ್ಲಿ ಹತ್ತಾರು ಚೀನಾ ಮಿಲಿಟರಿ ವಿಮಾನಗಳು ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿರುವುದನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿದೆ.

ಜೆ-11ಎಸ್ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಜೆ-16 ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 21 ರಿಂದ 22 ಚೀನಾದ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು ಪೂರ್ವ ಲಡಾಖ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಗಡಿಗೆ ಎದುರಿಗೆ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿವೆ ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಎಎನ್ ಐ ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 71ರಷ್ಟು ವಹಿವಾಟು ಹೆಚ್ಚಳ: ಚೀನಾ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂಕಿಅಂಶ ಉಲ್ಲೇಖ

ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಪೂರ್ವ ಲಡಾಖ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಚೀನಾ ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ. ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಾಯಕರು ಒಂದೆಡೆ ಕುಳಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಹಲವು ಬಾರಿ ಚೀನಾವು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮೀರಿ ತನ್ನ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ತೋರಿಸಿತ್ತು.

English summary

With India and China engaged in a military standoff for more than a year now, the Chinese Air Force recently carried out a big aerial exercise from its airbases opposite Eastern Ladakh which was watched closely by the Indian side.