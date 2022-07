ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆ 2022: ಪವಿತ್ರ ಗುಹೆಯ ಬಳಿ ಭಾರೀ ಮಳೆ, ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರ

Srinagar

ಶ್ರೀನಗರ, ಜುಲೈ 26: ಅಮರನಾಥ ಪವಿತ್ರ ಗುಹೆಯ ಬಳಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಪ್ರವಾಹದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ 4000 ಕ್ಕೂ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗಿದೆ.

ಮಳೆ ಮತ್ತು ಭೂಕುಸಿತದಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪುನರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಹವಾಮಾನ ತೆರವಾದ ನಂತರ ಜಮ್ಮುವಿನಿಂದ ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಬಾಬಾ ಬರ್ಫಾನಿಯ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಉತ್ಸಾಹವಿದೆ.

ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಮತ್ತು ಬಲ್ಟಾಲ್‌ನಿಂದ ಭಕ್ತರನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಗುಹೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು. ಶನಿವಾರ ಮುಂಜಾನೆ, ಜಮ್ಮುವಿನಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದ ಬ್ಯಾಚ್ ರಾಂಬನ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವೆಡೆ ಭೂಕುಸಿತ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಉಧಂಪುರದ ಟಿಕ್ರಿಯಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಬೇಕಾಯಿತು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹವಾಮಾನವು ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ. ಬಾಬಾ ಅಮರನಾಥರ ಪವಿತ್ರ ಗುಹೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಜಲಾಶಯಗಳು ಮತ್ತು ಹತ್ತಿರದ ಬುಗ್ಗೆಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿದೆ.

ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಮಂಗಳವಾರ (ಜುಲೈ 26) ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪವಿತ್ರ ಗುಹೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಹರಿಯುವ ನೀರು ಹಾಗೂ ಸಮೀಪದ ಬುಗ್ಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಬಳಿಕ 4000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣದ ಅಲರ್ಟ್‌ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಾತಾವರಣ ತಿಳಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರವಾಹದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

