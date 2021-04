ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿಗೆ ರೆಹಮಾನ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಇದು!

Sports

oi-Mahesh Malnad

ಮುಂಬೈ, ಏಪ್ರಿಲ್ 18: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದಿಗ್ಗಜರನ್ನು ಸೆಳೆದಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿಯೇನಿಲ್ಲ.

ಈ ಹಿಂದೆಯಲ್ಲ ಐಪಿಎಲ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಹಾಡು, ಕುಣಿತ ಎಲ್ಲವೂ ಇರುತ್ತಿತ್ತು, ಸಿನಿಮಾ, ಸಂಗೀತ ಜಗತ್ತಿನ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಒಂದೊಂದು ತಂಡಕ್ಕೆ ರಾಯಭಾರಿಗಳಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದರು.

ಆದರೆ, ಕೊರೊನಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಕೊಂಚ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೈವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಕರ್ ವಿಜೇತ ಸಂಗೀತ ದಿಗ್ಗಜ ಎ. ಆರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ ಎಂದು ಕೇಳಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ರೆಹಮಾನ್, ನಾಯಕ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿಗೆ ಲಗಾನ್ ಚಿತ್ರದ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಗೀತೆ ''ಛಲೆ ಛಲೋ'' ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ, ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನೆಡೆಸಲು ಈ ಹಾಡು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

