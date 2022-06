ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯವಲ್ಲ, ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತೇನೆ: ಬಾಕ್ಸರ್ ನಿಖತ್ ಜರೀನ್

Sports

oi-Vijayasarathi SN

ಹೈದರಾಬಾದ್, ಜೂನ್ 14: ಮೇರಿ ಕೋಮ್ ನಂತರ ಭಾರತದ ಮಹಿಳಾ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ದಂತಕಥೆಯಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರುತ್ತಿರುವ ನಿಖತ್ ಜರೀನ್ ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಅಪ್ಪಟ ದೇಶಪ್ರೇಮದಿಂದ ಜನರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಗೆಯಾಡುತ್ತಿರುವ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ದ್ವೇಷ ಭಾವನೆಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಈ ಮಹಿಳಾ ಬಾಕ್ಸರ್ ತೃಣಮಾತ್ರವೂ ಬೆಲೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ತನಗೆ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದೇ ಹೆಚ್ಚು ಖುಷಿ ಎಂದು ನಿಖತ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯದ ನಿಖತ್ ಜರೀನ್, ಟರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈವೈಟ್ ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು. ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವಿಶ್ವಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದ ಐದನೇ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆ ಅವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಜುಲೈ 28ರಂದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಬರ್ಮಿಂಗ್‌ಹ್ಯಾಂನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 25 ವರ್ಷದ ನಿಖತ್‌ಗೆ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ ಹಂಬಲವೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಭಾರತೀಯ ಬಾಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಎದುರಿಸುವ ಬಗೆ ಹೇಗೆಂದು ತರಬೇತಿ ಕೊಡುವ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

As an athlete I'm here to represent India. For me, Hindu-Muslim doesn't matter. I'm not representing a community but my country, said world champion boxer Nikhat Zareen.