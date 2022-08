New Delhi

ನವದೆಹಲಿ,ಆಗಸ್ಟ್‌ 05: ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ನವದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪೈಪ್ ಮೂಲಕ ನೀಡಲಾಗುವ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್‌ಗೆ ರೂ 2.63 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದು ಎರಡು ವಾರಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ (ಐಜಿಎಲ್‌) ಪ್ರಕಾರ, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪೈಪ್‌ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲವು ಪ್ರತಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್‌ಗೆ 50.59 ರೂ.ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈ ಹಿಂದೆ ರೂ. 47.96 ರಷ್ಟಿತ್ತು.

ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಐಜಿಎಲ್‌) ಸಿಎನ್‌ಜಿಯನ್ನು ಆಟೋ ಮೊಬೈಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪೈಪ್ ಮೂಲಕ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲವನ್ನು ಚಿಲ್ಲರೆಯಾಗಿ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚಳವು "ಇನ್‌ಪುಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಐಜಿಎಲ್ ಟ್ವೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಎರಡು ವಾರಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಎಸ್‌ಸಿಎಂಗೆ 2.1 ರೂಪಾಯಿಯಂತೆ ಜುಲೈ 26 ರಂದು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ದುಬಾರಿ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಎಲ್‌ಎನ್‌ಜಿ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.

ಐಜಿಎಲ್‌ನಂತಹ ನಗರ ಅನಿಲ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ GAIL ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಅನಿಲದ ದರವನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಪೈಪ್ ಮೂಲಕ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲದ (ಪೈಪ್ಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಥವಾ PNG ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ) ಇದೇ ರೀತಿಯ ಹೆಚ್ಚಳವು ದೇಶದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ನಗರ ಅನಿಲ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿದೆ.

