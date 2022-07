ಅರಸೇನಾ ಪಡೆ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ದೆಹಲಿಗೆ ಯುವಕರ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ

New Delhi

ನವದೆಹಲಿ,ಜುಲೈ.16: ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ನೂರಾರು ಅರೆಸೇನಾ ಪಡೆ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಶುಕ್ರವಾರ ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಾಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಗ್ಪುರದಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಜುಲೈ 25 ರಂದು ಜಂತರ್ ಮಂತರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಅರೆಸೇನಾ ಪಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರವು ನೇಮಕಾತಿ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅರೆಸೇನಾ ಪಡೆ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ದಂಡು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ 44ನೇ ದಿನದಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 7.30ಕ್ಕೆ 'ಸರ್ಕಾರ್ ವರ್ದಿ ದೇ ಯಾ ಅರ್ಥಿ' ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತಾ ಆಗ್ರಾಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅರೆಸೇನಾ ಪಡೆ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಆಗ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯರು ಪುಷ್ಪಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗೈದು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಮಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರದ ಹಠಮಾರಿ ಧೋರಣೆಯಿಂದ ದೇಶವು ಹಣವೂ ಇಲ್ಲ, ಉದ್ಯೋಗವೂ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವಷ್ಟು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಈ ದೇಶದ ಯುವಕರು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ನಿರಾಶೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ," ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

"ಸರ್ಕಾರ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿದ್ದರೂ, ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಅರೆಸೇನಾ ಪಡೆ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ನೇಮಕಾತಿ ಪತ್ರ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅರೆಸೇನಾ ಪಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ," ಎಂದು ಅರೆಸೈನಿಕ ಪಡೆ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿಶಾಲ್ ಲಾಂಗ್ಡೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಈ ಹಿಂದೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 72 ದಿನಗಳ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಬಳಿಕ ನಾಗ್ಪುರದ ಸಂವಿಧಾನ್ ಚೌಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನೂ ನಡೆಸಿ, ಇದೀಗ ದೆಹಲಿಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್ಕಾರವು ನಮಗೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ನೀಡದಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಮರಣವನ್ನಾದರೂ ನೀಡಬೇಕು," ಎಂದು ವಿಶಾಲ್ ಲಾಂಗ್ಡೆ ಹೇಳಿದರು.

