ಸಿಡಿಎಸ್‌ ನೇಮಕಾತಿ: ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳ ನಿಯಮ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ನವದೆಹಲಿ, ಜೂ. 7: ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದ ಜನರಲ್‌ ಬಿಪಿನ್‌ ರಾವತ್‌ ಮರಣದ ನಂತರ ತೆರವುಗೊಂಡಿರುವ ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 3 ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳಾದ ಭೂಸೇನೆ, ನೌಕಾಪಡೆ, ವಾಯುಪಡೆಗಳ ನಿಯಮಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಾಗಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯವು ಗೆಜೆಟ್‌ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

Ministry of Defence issues gazette notifications to amend regulations of 3 defence forces related to appointment of Chief of Defence Staff. For appointing CDS the govt may consider officers who are serving as Lt Gen equivalent or General equivalent ...(1/2) pic.twitter.com/3leGJB4SD4

ವಾಯುಪಡೆಗೆ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಾರ, ಏರ್‌ ಮಾರ್ಷಲ್‌ ಅಥವಾ ಏರ್‌ ಚೀಪ್‌ ಮಾರ್ಷಲ್‌ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ ಇಲ್ಲವೇ ಅದೇ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ 62 ವರ್ಷ ಮೀರದ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಅಗತ್ಯಬಿದ್ದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಸಿಡಿಎಸ್‌ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ಗರಿಷ್ಠ 65 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾದ ಅವಧಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಸೇನೆ ಮತ್ತು ವಾಯು ಪಡೆಗೆ ಇದೇ ಮಾದರಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಜನರಲ್‌ ಬಿಪಿನ್ ರಾವತ್‌ ಅವರು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸಿಡಿಎಸ್‌ ಆಗಿ ನೇಮಕವಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 8ರಂದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕೂನೂರು ಬಳಿ ಎಂಐ 18ವಿ5 ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ರಾವತ್‌ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸಮೇತ ಇನ್ನಿತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಇದು ಮತ್ತೇ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ನೇತೃತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತ್ತು.

The Ministry of Defense has issued a gazette notification for the amendment of the rules of the three Defense Forces, the Army, Navy and Air Force regarding the appointment of the Chief of Defense Staff who has been cleared after the death of Army Chief General Bipin Rawat.