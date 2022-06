ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ: ಕೋವಿಡ್-19 ಸೋಂಕಿತ ಶಾಸಕರು ಮತದಾನ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ?

Mumbai

oi-Rajashekhar Myageri

ಮುಂಬೈ, ಜೂನ್ 7: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದ ಶಾಸಕರು ಜೂನ್ 10 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೇಗೆ ಮತದಾನ ಮಾಡುವುದು ಎಂಬುರ ಬಗ್ಗೆ ಸಲಹೆ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಆರು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಏಳು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೋವಿಡ್-19 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೊಂದಿರುವ ಶಾಸಕರು ಹೇಗೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯವು ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದಿಂದ (ಇಸಿಐ) ಸಲಹೆ ಕೇಳಿದೆ.

ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದವರು ಪಿಪಿಇ ಕಿಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತದಾನದ ಕೊನೆಯ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದಿಂದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

English summary

The Maharashtra legislature secretariat has sought advice from the Election Commission of India (ECI) on how Covid-19 positive legislators can cast their ballot for the June 10 Rajya Sabha elections.