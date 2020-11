Mangaluru

ಮಂಗಳೂರು, ನವೆಂಬರ್ 02: ಕೋವಿಡ್ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಬಳಿಕ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೀಚ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಣಂಬೂರು ಬೀಚ್‌ಗೆ ಸೋಮವಾರ ನೂರಾರು ಜನರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು.

ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೀಚ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಲಾಗಿತ್ತು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬೀಚ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ.

"ಕೊರೊನಾವನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಜೀವನವನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಜನರು ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಪ್ರವಾಸಿಗರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು.

ಪಣಂಬೂರು ಬೀಚ್‌ಗೆ ನೂರಾರು ಜನರು ಸೋಮವಾರ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಬೀಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ನಡೆಸುವಾಗಲೂ ಜನರು ಮಾಸ್ಕ್ ತೊಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಬೀಚ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಸಹ ಸಂತಸಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

