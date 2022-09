ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನು ಯೋಗ ಕಡ್ಡಾಯ ವಿಷಯ

Lucknow

oi-Punith BU

ಲಕ್ನೋ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 25: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಯೋಗವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿರುವ ಈ ನೀತಿಯು ಬಲವಾದ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು, ಕ್ರೀಡಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಪಟುಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಕ್ರೀಡೆ) ನವನೀತ್ ಸೆಹಗಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, 5 ರಿಂದ 14 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಘದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಕ್ರೀಡಾ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ನೀತಿಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಧಾನಿ ಬಂದು ಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹೆಸರು: ಸೋಮಶೇಖರ್

ಲಕ್ನೋದ ಗುರು ಗೋಬಿಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಕ್ರೀಡಾ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಮೂರು ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೆ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ (ಸಿಒಇ) ಆಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಕೇಂದ್ರವು ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಕ್ರೀಡಾ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಕ್ರೀಡಾ ಕಾನೂನು, ಕ್ರೀಡಾ ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಯುವಕರಿಗಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ರೀಡೆಯಿಂದ 20 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಥ್ಲೀಟ್‌ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಉನ್ನತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಭರವಸೆಯ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಕೇಂದ್ರವಿದೆ. ಮೂಲಭೂತ ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಡಿಎಸ್ಸಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು (ಡಿಎಸ್ಸಿಸಿ) ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೆಹಗಲ್ ಹೇಳಿದರು.

ಹೊಸ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕ್ರೀಡಾ ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ಭೂಮಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. 'ಖೇಲ್ ಕಾ ಮೈದಾನ'ಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಕಾಡೆಮಿಗಳಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 50 ಪ್ರತಿಶತ ಆಟಗಾರರು ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಇರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು, ಪ್ರವೇಶ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹರಡಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಇತರ ಚಾನಲ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಅನುದಾನದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ.

ಈ ನೀತಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಆಟಗಾರರ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಗ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಯುಪಿ ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತೇಜನ ಸಮಿತಿಯು ಮಹಿಳೆಯರು, ವಿಕಲಚೇತನರು ಮುಂತಾದ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಘಗಳು ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಗಳಾದ ಯುವ ಕಲ್ಯಾಣ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ, ಮಹಿಳಾ ಕಲ್ಯಾಣ, ಆರೋಗ್ಯ, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಸೇನೆ, ರೈಲ್ವೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ.

English summary

Yoga will soon be made compulsory for school students in Uttar Pradesh. The policy, which is expected to be released soon, aims to foster a strong sports culture, develop sports infrastructure and promote sportspersons.