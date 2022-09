ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 3 ಗಂಟೆಗೊಮ್ಮೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ!

Lucknow

oi-Punith BU

ಲಕ್ನೋ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 18: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಏರುಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತಂಕಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮೂರು ಗಂಟೆಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಈಗ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಈಗ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಅತ್ಯಾಚಾರಿ ರಾಜ್ಯವೆಂಬ ಅಪಖ್ಯಾತಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ.

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಲಖಿಂಪುರ-ಖೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ (ರಾಜ್ಯ ರಾಜಧಾನಿಯಿಂದ ಕೇವಲ 200 ಕಿಮೀ) ಟಮ್ಮೋಲಿನ್‌ಪುರವಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮರಕ್ಕೆ ನೇಣು ಬಿಗಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ದಲಿತ ಬಾಲಕಿಯರ ಶವಗಳು ಬುಧವಾರದಂದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿ ಹಗಲು ಅಪಹರಣ, ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಹತ್ಯೆಗೈದಿರುವುದು ದೇಶದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊದಲ ಹೇಯ ಘಟನೆಯಲ್ಲ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಪರಾಧ ದಾಖಲೆಗಳ ಬ್ಯೂರೋ (NCRB) 2021ರ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಅತ್ಯಾಚಾರವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ದಲಿತ ಸಹೋದರಿಯರ ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಕೊಲೆ ತನಿಖೆಗೆ ವಿಶೇಷ ತಂಡ ರಚನೆ

ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿರುವ 'ಮಹಿಳಾ ಶಕ್ತಿ ಮಿಷನ್' ಮತ್ತು 'ಬೇಟಿ ಬಚಾವೋ' ಅಭಿಯಾನ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತ ಯುಪಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರು "ಮಹಿಳಾ ಸುರಕ್ಷತೆ" ಕುರಿತು ಚಂದದ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೇವಲ 48 ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಅದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಮೋಲಿನ್‌ಪುರವಾದಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಮೂಸ್‌ಪುರ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿಯ ಅಪಹರಣ ಮತ್ತು ಲೈಗಿಂಕ ಕಿರುಕುಳದ ಹೇಯ ಘಟನೆಯು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಶುಕ್ರವಾರ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16) ರಾತ್ರಿ ಬಡ ಬಾಲಕಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ನಂತರವೇ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರವೂ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಐಪಿಸಿಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 304 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬಡ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಆಕೆಯ ಮನೆಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಅಪಹರಿಸಲು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸದೆ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಭೀರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರು ಇದನ್ನು ಈವ್- ಟೀಸಿಂಗ್ ಪ್ರಕರಣವೆಂದು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದರು. ಮಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಆಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ತಾಯಿಯನ್ನು ನಿರ್ದಯವಾಗಿ ಥಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

NCRB report: At a time when rape cases are on the rise in Uttar Pradesh, an alarming fact has come to light. Now the information is out that there is a rape every three hours in the state.