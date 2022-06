ಜ್ಞಾನವಾಪಿ ಮಸೀದಿ ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯವೇ? ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ASI ಸಿದ್ಧತೆ

Lucknow

ವಾರಣಾಸಿ, ಜೂನ್ 15: ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯು (ಎಎಸ್‌ಐ) ಜ್ಞಾನವಾಪಿ ಮಸೀದಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯವೊಂದರ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥರ ದೇವಾಲಯವು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಮೊಘಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಔರಂಗಜೇಬ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಜ್ಞಾನವಾಪಿ ಮಸೀದಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ. ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನವರೆಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಮಸೀದಿ ಈಗ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.

ಬಾಬರಿ ಮಸೀದಿ ನಂತರ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಸ್ವಂತ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ವಾರಣಾಸಿಯ ಜ್ಞಾನವಾಪಿ ಮಸೀದಿ ಮತ್ತು ಮಥುರಾದ ಇಟ್ಕಾ ಮಸೀದಿ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿವೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವಾಪಿ ಮಸೀದಿ ಆವರಣದ ಹೊರ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಿಂಗಾರ ಗೌರಿ ಅಮ್ಮನವರ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 5 ಬಾರಿ ಪೂಜಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವಂತೆ 5 ಮಹಿಳೆಯರು ವಾರಣಾಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ತನಿಖೆ ಭಾಗವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕೂಡ ನಡೆದಿದೆ. ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿರೋಧ, ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ನಡುವೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ವಿಚಾರಣೆ ಇನ್ನೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿದೆ.

