ಬೆಂಗಳೂರು, ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 16: ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕುಕ್ಕರ್‌ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್‌ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ(Cooker Bomb Blast Case) ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿಕೆಯು ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲೋಲವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.

'ಮತದಾರರ ಮಾಹಿತಿ ಕಳುವು (Voter Data Theft) ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಹಾಕಲು ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ನೇತೃತ್ವದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರವು ಮಂಗಳೂರಿನ ಕುಕ್ಕರ್‌ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್‌ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ' ಎಂದು ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಚುನಾವಣಾ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸಿದ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್‌

Doubts are also being raised whether DK's statement about the Mangalore blast was a thirumantra for him. To add to this, while talking to the media in Koppal today, DKS has made a statement that 'I don't need anyone's support'. If we look at the implications of this statement, it is natural to ask whether DKS is alone in the Congress,