ಮದುವೆ ವೇಳೆ ಮದ್ಯ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಕೊಡವ ಸಮಾಜ ನಿಷೇಧ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 19: ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಡವ ಸಮಾಜವು ಮದುವೆಯ ನಂತರದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಜನಾಂಗೀಯ ಗುಂಪಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.

"ಸಮಾಜದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಈ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮದುವೆಯ ಗಂಗಾ ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆಗೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿವೆ. ಪೂಜೆಯ ನಂತರ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುವುದು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಸಮಾಜದಿಂದ ₹25 ಸಾವಿರ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು'' ಎಂದು ಕೊಡವ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾಳಿಮಾಡ ಮೋಟಯ್ಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

''ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸುವುದು, ಷಾಂಪೇನ್ ತೆರೆಯುವುದು, ಮದುಮಗನಿಗೆ ಗಡ್ಡ ಬಿಡುವುದು ಮತ್ತು ವಧುಗಳು ಸಮಾರಂಭದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ'' ಎಂದು ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೇರಿದ ನಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿದ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಬಂದಿವೆ.

ದೇಶದ ಹಲವಾರು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪಾಲಕರು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವವರು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹದ ಹೇಳಿಕೆಯು ಬಂದಿದೆ. ಕೊಡವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಡಗಿನ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಮುದಾಯವಾಗಿದೆ. ಇವರು ಭಾರತೀಯ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳು, ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮುದಾಯವು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಥವಾ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

The Kodava community in Kodagu district has banned the serving of alcohol during the afternoon after marriage, saying it is against the culture of the ethnic group.