Jaipur

oi-Sunitha B

ಉದಯಪುರ ಮೇ 13: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಮೂರು ದಿನಗಳ 'ಚಿಂತನ್ ಶಿಬಿರ' ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಶಿಬಿರದ ಮೊದಲ ದಿನ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಬಿಜೆಪಿ-ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ನೀತಿಗಳಿಂದ ದೇಶ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲು ಈ ಶಿಬಿರ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದರು.

ಇದು ದೇಶದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಮುಂದಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಎರಡೂ ಆಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲೂ ರಚನಾತ್ಮಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

'ಗರಿಷ್ಠ ಆಡಳಿತ, ಕನಿಷ್ಠ ಸರ್ಕಾರ' ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳ ಅರ್ಥವೇನೆಂಬುದು ಇದೀಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಜನರು ನಿರಂತರ ಭಯ ಮತ್ತು ಅಭದ್ರತೆಯಿಂದ ಬದುಕುವಂತಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ದೇಶವನ್ನು ಶಾಶ್ವತ ಧ್ರುವೀಕರಣದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವುದು. ಜನರನ್ನು ನಿರಂತರ ಭಯ ಮತ್ತು ಅಭದ್ರತೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುವುದು. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿರುವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿ ಕಾರಿದ್ದಾರೆ.

ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಸಂಘಟನೆಯ ಅಗತ್ಯತೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪಕ್ಷ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಲವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧೈರ್ಯ ನೀಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬದುಕಲು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಮೂಲಭೂತ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದರು. ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಜನರು ನಮ್ಮಿಂದ ಹೊಂದಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.

ಚಿಂತನ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ 'ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಎಂದಿಗೂ ಪತ್ರಿಕಾ ಮುಂದೆ ಏಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ, ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ನಾವು ಉಳಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ ... ಅವರ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ. ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಲೋಪಗಳಾಗಿವೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದರ ಫಲ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖರ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಅದರ ಫಲವನ್ನು ಬೇರೆಯವರು ತಿಂದು ನಾವೇ ನಿಜವಾದ ದೇಶಭಕ್ತರು ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ನಿಜವಾದ ದೇಶಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದರೆ, ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ? ಗಾಂಧೀಜಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಂಡಾಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಿರಿ? ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀನೆಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರು.

English summary

Congress's three-day 'Chintan camp' has begun in Udaipur, Rajasthan. On the first day of the camp, Sonia Gandhi addressed Congress leaders. Sonia Gandhi said the camp was a good opportunity to reflect on the challenges the country faces due to the BJP-RSS policies.