ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸ್ಫೋಟ: 13 ಸಾವು

ಜಕಾರ್ತ ಡಿಸೆಂಬರ್ 6: ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದ್ದು 13 ಜನ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಜಾವಾ ದ್ವೀಪದ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತ ಸೆಮೆರುನಲ್ಲಿ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸ್ಫೋಟಿಸಿದೆ. ಇದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಫೋಟ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯಿಂದ ಆಗಸಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಹೊಗೆ ಆವರಿಸಿದೆ. ಜನರು ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.

ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡು ಲಾವಾ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು, ವೃದ್ಧರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ಹಾರರ್ ದೃಶ್ಯಗಳು ಎಂದು ಹಲವರು ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ 13 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು ಕೆಲವರ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ 10 ಜನರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೇಶದ ವಿಪತ್ತು ತಗ್ಗಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆ (ಬಿಎನ್‌ಪಿಬಿ) ಭಾನುವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಜಾವಾ ದ್ವೀಪದ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತವಾದ ಸೆಮೆರು ಶನಿವಾರದಿಂದ ಭಾರೀ ಹೊಗೆಯನ್ನು ಹೊರಸೂಸಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪೂರ್ವ ಜಾವಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮಗಳು ಹೊಗೆಯಿಂದ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.

12,000 ಮೀ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶವು ಬೂದಿಯಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಮೆರು ಪರ್ವತ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ 2017 ಮತ್ತು 2019ರಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದ್ದವು.

ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸಿಡಿಯುವ ಈ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಉಕ್ಕುತ್ತಿದೆ. ಹತ್ತಿರದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲುಮಾಜಾಂಗ್‌ನ ಎರಡು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಮಲಾಂಗ್ ನಗರದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಕಟ್ಟಡಗಳು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗೆ ಕುಸಿದಿವೆ. ಸೇತುವೆ ಕುಸಿದಿದ್ದರಿಂದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಪ್ರಾಣದ ಹಂಗುತೊರೆದು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಪಾಯದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಜನರ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ.

Mount Semeru Volcano in East Java today. One at least is reported to have been killed with many more injured and the local towns covered in volcanic dust clouds. In some places it turned day into night as the town plunged into complete darkness as the sun was blocked off. pic.twitter.com/X95GC4qrDV