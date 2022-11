ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 1 ಲಕ್ಷ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ವೀಸಾ: ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ?

International

oi-Minuddin Nadaf

ವೀಸಾ ನೀತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿವಾದಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕ ಈಗ ಭಾರತೀಯರ ವೀಸಾ ಒದಗಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದೆ. ವೀಸಾ ವಿವಾದಗಳ ನಡುವೆ ಇದೀಗ ಅಮೆರಿಕ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ವೀಸಾ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.

ಕೋವಿಡ್ ಯುಗದ ಮೊದಲು ವೀಸಾಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ನೀತಿಯನ್ನು ಸರಳ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರಲು ಬಯಸುವುದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ಭಾರತದಿಂದ ಯಾರು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ವೀಸಾಗೆ ಮೊದಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ವೀಸಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವೀಸಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ತಲೆನೋವು ಎಂಬಂತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು.

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌ಗೆ (ವೀಸಾ ನೀಡಿಕೆಗೆ) ಭಾರತವು ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯುಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೋವಿಡ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಯಾಣ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ ನಂತರವೇ ಯುಎಸ್ ವೀಸಾಗಳಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಜಿಗಿತವನ್ನು ಕಂಡ ಕೆಲವೇ ಕೇಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವೂ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Major changes are going to be made in the visa issuance process for Indians. Amidst the visa controversies, America has now stated that it is the first priority for visa facilities for Indians.