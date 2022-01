ಬೌದ್ಧ ಸನ್ಯಾಸಿ ಥಿಚ್ ನಾತ್ ಹನ್ ನಿಧನ

International

oi-Nayana Bj

ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಝೆನ್ ಬೌದ್ಧ ಸನ್ಯಾಸಿ ಥಿಚ್ ನಾಥ್ ಹನ್( 95) ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಲೇಖಕ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು ಪಶ್ಚಿಮ ಬೌದ್ಧಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಿದೆ.

ಅವನ ಅನುಯಾಯಿಗಳು "ಥೇ," ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಕ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಾತ್ ಹನ್ ನ್ಗುಯೇನ್ ಕ್ಸುವಾನ್ ಬಾವೊದಲ್ಲಿ 1926 ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು, ವಿಯೆಟ್ನಾಂನ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ, ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿದರು.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಯೂತ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು . ಪ್ರಿನ್ಟನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಕೊಲಂಬಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು 1960 ರಲ್ಲಿ ನಾತ್ ಹನ್ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದರು. ಅವರು 1963 ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಯೆಟ್ನಾಂಗೆ ಮರಳಿದರು ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಬೌದ್ಧ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿದರು.

ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಎರಡನೇ ಇಂಡೋ ಚೀನಾ ಯುದ್ಧ ಮಧ್ಯೆ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧವು ಹೆಚ್ಚು ಬಾಷ್ಪಶೀಲವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಯು.ಎಸ್. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲಿಂಡನ್ ಬಿ. ಜಾನ್ಸನ್ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.

1960 ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ನ ಪ್ರಿನ್ಸ್‌ಟನ್ ಮತ್ತು ಕೊಲಂಬಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು. US-ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೌದ್ಧ ವಿರೋಧವನ್ನು ಸೇರಲು ಅವರು 1963 ರಲ್ಲಿ ವಿಯೆಟ್ನಾಂಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದರು, ಹಲವಾರು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಸ್ವಯಂ-ದಹನದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.

1960 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಯುದ್ಧದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿ, ಅವರು US ನಾಗರಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳ ನಾಯಕ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ಕಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು, ಅವರು ಸಂಘರ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡಲು ಮನವೊಲಿಸಿದರು.

ಮಾರ್ಚ್ 1965 ರಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ ವಿಯೆಟ್ನಾಂಗೆ ನೆಲದ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ವಿಯೆಟ್ನಾಂನ ಯುಎಸ್ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.

ಏಪ್ರಿಲ್ 1965 ರಲ್ಲಿ, ಥಿಚ್ ನಾತ್ ಹನ್ಹ್ ಬೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಖಾಸಗಿ ಬೌದ್ಧ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಕರೆ ನೀಡಿದರು. "ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಜನರು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಜೀವಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ವಿಯೆಟ್ನಾಂಗೆ ಇದು ಸಮಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಜೂನ್ 1965 ರಲ್ಲಿ, ಥಿಚ್ ನಾತ್ ಹನ್ ಡಾ. ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ಕಿಂಗ್ ಜೂನಿಯರ್ಗೆ ಪತ್ರವೊಂದನ್ನು ಬರೆದರು.

English summary

One of the world’s most influential Buddhist monks, Thich Nhat Hanh, has died in Vietnam at the age of 95, his Zen teaching organisation said in a statement.