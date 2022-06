ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಲು ಕತಾರ್‌ ಆಗ್ರಹ

International

oi-Punith BU

ನವದೆಹಲಿ, ಜೂ. 6: ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ವಕ್ತಾರರಾದ ನುಪೂರ್‌ ಶರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ನವೀನ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಜಿಂದಾಲ್‌ ಅವರ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕತಾರ್ ಖಂಡಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಖಂಡಿಸಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲಾ ಮುಸ್ಲಿಮರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಲು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿದೆ.

ಕತಾರ್‌ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಸುಲ್ತಾನ್ ಬಿನ್ ಸಾದ್ ಅಲ್-ಮುರೈಖಿ (MoFA) ಭಾನುವಾರ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರಿ ಡಾ. ದೀಪಕ್ ಮಿತ್ತಲ್ ಅವರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು.

ಪ್ರವಾದಿ ಅವಹೇಳನ ಮಾಡಿದವರ ಜೈಲಿಗಟ್ಟಿ; ಮಾಯಾವತಿ

ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಿಜೆಪಿ ವಕ್ತಾರ ನವೀನ್ ಜಿಂದಾಲ್ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಕತಾರ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷವು ಹೊರಡಿಸಿದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಎಲ್ಲಾ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಕೆರಳಿಸುವ ಟೀಕೆಗಳಿಂದ ವಕ್ತಾರರನ್ನು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತು.

ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ 2 ಶತಕೋಟಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಸಂದೇಶವು ಶಾಂತಿ, ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಬೆಳಕಿನ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ನಾಗರಿಕತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಂನ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ಇದೆ. ಈ ಅವಮಾನಕರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಧಾರ್ಮಿಕ ದ್ವೇಷದ ಪ್ರಚೋದನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ 2 ಶತಕೋಟಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಇದು ಬಾಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕತಾರ್ ಹೇಳಿದೆ.

ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಗಳಿಗೆ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ, ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಮತ್ತು ಗೌರವದ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಕತಾರ್ ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಕತಾರ್‌ನ ಜಾಗತಿಕ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ನಿರಂತರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ.

English summary

Qatar condemned the controversial statements of BJP spokespersons Nupur Sharma and Naveen Kumar Jindal against Prophet Muhammad and called on the Government of India to immediately condemn these comments and publicly apologize to all Muslims in the world.