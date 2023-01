ಇದು ಜೋಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ: ತಮ್ಮದೇ ಸರಕಾರ ಟೀಕಿಸಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗಳಿಂದ ಪಿಎಂ ಮೋದಿ ಹಳೇ ವಿಡಿಯೋ ಬಳಕೆ!

International

ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್, ಜ 16: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ನೇತೃತ್ವದ ಪಿಟಿಐ (ತೆಹ್ರಿಕ್-ಇ-ಇನ್ಸಾಫ್) ಪಕ್ಷದ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಮತ್ತು ಮುಖಂಡರು.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸದ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶೆಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಅವರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನು ಟೀಕಿಸಲು ಇಮ್ರಾನ್ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಮೋದಿಯ ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವೈರಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಕಟು ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು.

"I compelled Pakistan to go around the globe with a begging bowl."



The funniest part, PTI sharing this to tell current govt, look what Modi is saying about you. While the clip is from April 2019 when Imran Khan was in govt. pic.twitter.com/dgbHqMorrl