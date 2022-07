ಯುವಕರಿಗಾಗಿ ಸೂರ್ಯಮಿತ್ರ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ

India

ನವದೆಹಲಿ, ಜುಲೈ. 27: ಇಂಧನ ಸಚಿವಾಲಯವು ಯುವಕರಿಗೆ 2015-16ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಿಂದ ಗುರುಗ್ರಾಮದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೂಲಕ ಸೂರ್ಯಮಿತ್ರ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಇದು 18 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಯುವಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಸೌರಶಕ್ತಿಯ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಅದರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಸೌರ ಪಿವಿ ತಂತ್ರಜ್ಞರಾಗಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಭಗವಂತ ಖೂಬಾ ಅವರು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜೂನ್ 2022 ರವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 51,331 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸೂರ್ಯಮಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತರಬೇತಿಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 26,967 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನೂ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೇ 2021ರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರದಿಯು ಸೂರ್ಯಮಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ರೇಟಿಂಗ್‌ ನೀಡಿದೆ. ಸ್ಕೇಲ್, ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು, ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳ ಕೆಲಸದ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದ ಶೇಕಡಾವಾರು ಹೆಚ್ಚಳ ಮುಂತಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 2020ರಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀನ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಸೂರ್ಯಮಿತ್ರ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರಿಣಾಮ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರದಿಯು 90 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತರಬೇತಿದಾರರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗ ವಲಯದಲ್ಲಿನ 88 ಪ್ರತಿಶತ ತರಬೇತಿದಾರರು ಸುಧಾರಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

