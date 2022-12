ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಫೈಟರ್‌ ಪೈಲಟ್‌ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ

India

ಉಕ್ನೋ, ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 23: ಜ್ಞಾನ ಯಾರೊಬ್ಬರ ಸ್ವತ್ತಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಓದಿ ಮುಂದೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಅಂತವರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ತಾಜಾ ಉದಾಹರಣೆ ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ಮಿರ್ಜಾಪುರದ ಸಾಧಾರಣ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕುಟುಂಬದ ಮಗಳು ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ.

ಮಿರ್ಜಾಪುರದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಟಿವಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್‌ರೊಬ್ಬರ ಮಗಳಾದ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಎಂಬಾಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯ (ಎನ್‌ಡಿಎ) ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅವರು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪೈಟರ್‌ ಪೈಲಟ್‌ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ.

ಮಿರ್ಜಾಪುರ ದೇಹತ್ ಕೊಟ್ವಾಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಸೋವರ್ ಗ್ರಾಮದ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಅವರು ದೇಶದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಫೈಟರ್ ಪೈಲಟ್ ಅವ್ನಿ ಚತುರ್ವೇದಿ ಅವರಂತೆ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನದ ಪೈಲಟ್ ಆಗುವ ಹಂಬಲ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಾನಿಯಾ ಅವರು, ಹಿಂದಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹ ದೃಢಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದರೆ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹಿಂದಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 27 ರಂದು ಅವರು ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಡಿಎ ಖಡಕ್ವಾಸ್ಲಾಗೆ ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾನಿಯಾ ಅವರ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಅವರ ಪೋಷಕರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ಮೊದಲ ಫೈಟರ್ ಪೈಲಟ್ ಅವ್ನಿ ಚತುರ್ವೇದಿಯನ್ನು ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ತನ್ನ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಅವರು ಅವ್ನಿಆ ಅವರಂತೆ ಇರಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ್ದಳು ಎಂದು ಸಾನಿಯಾ ತಂದೆ ಶಾಹಿದ್ ಅಲಿ ನಗುತ್ತಾ ಹೇಳಿದರು.

ಸಾನಿಯಾ 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗಿನ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ತನ್ನ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪಂಡಿತ್ ಚಿಂತಾಮಣಿ ದುಬೆ ಇಂಟರ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 1ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಓದಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ನಗರದ ಗುರುನಾನಕ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಇಂಟರ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 12ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ (ಯುಪಿ) ಬೋರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಟಾಪರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಅವರು ಎನ್‌ಡಿಎಗೆ ತನ್ನ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.

ಸಾನಿಯಾ ತಾಯಿ ತಬಸ್ಸುಮ್ ಮಿರ್ಜಾ, ನಮ್ಮ ಮಗಳು ನಮಗೆ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಹಳ್ಳಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಅವರ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಅವಳು ಪ್ರೇರೇಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಾನಿಯಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ 2022 ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಫೈಟರ್ ಪೈಲಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ನಾನು ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಸೀಟು ಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಎರಡನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ 2022ರ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 400 ಸೀಟುಗಳಿದ್ದವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 19 ಸೀಟುಗಳಿದ್ದು, ಫೈಟರ್ ಪೈಲಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಎರಡು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾನಿಯಾ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಬಲದ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು.

Sania Mirza, daughter of a Muslim TV mechanic from Mirzapur, has cleared the National Defence Academy (NDA) entrance exam. Through this, he will become India's first Muslim fighter pilot.