ಡೇರಾ ಸಚ್ಚಾ ಸೌದದ ರಾಮ್‌ ರಹಿಮ್‌ 40 ದಿನಗಳ ಪರೋಲ್‌ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ

India

oi-Punith BU

ಹರಿಯಾಣ, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 15: ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮತ್ತು ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ದೋಷಿಯಾಗಿ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಡೇರಾ ಸಚ್ಚಾ ಸೌದಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಗುರ್ಮೀತ್ ರಾಮ್ ರಹೀಮ್ ಸಿಂಗ್‌ಗೆ 40 ದಿನಗಳ ಪರೋಲ್‌ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಆತ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬರ್ನಾವಾದಲ್ಲಿರುವ ಡೇರಾ ಸಚ್ಚಾ ಸೌದಾ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಾನೆ.

ಸುನಾರಿಯಾ ಜೈಲಿನಿಂದ 40 ದಿನಗಳ ಪೆರೋಲ್ ಮೇಲೆ ರಹೀಮ್ ಶನಿವಾರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವರು ಭದ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಾಗ್ಪತ್ ತಲುಪಿದರು. ಡೇರಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನ ಕುಟುಂಬವು ಜೈಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಪೆರೋಲ್ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಜೂನ್ 17 ರಂದು ರಹೀಮ್‌ಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಪೆರೋಲ್ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆರೋಪ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಷ್ಟೊಂದಾ!?

ಗುರ್ಮೀತ್ ರಾಮ್ ರಹೀಮ್ ಸಿಂಗ್ 2017 ರಿಂದ ಹರಿಯಾಣದ ಸುನಾರಿಯಾ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿದ್ದನು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಿರ್ಸಾದಲ್ಲಿರುವ ಅವನ ಆಶ್ರಮದ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳಾ ಶಿಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹಿಂದಿನ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ, ಡೇರಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಮೂರು ವಾರಗಳ ಪೆರೋಲ್ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.

English summary

Dera Sacha Sauda chief Gurmeet Ram Rahim Singh, who is serving a jail term in rape and murder cases, has been released on parole for 40 days and has reached the Dera Sacha Sauda Ashram in Barnawa, Uttar Pradesh.