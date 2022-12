India

oi-Punith BU

ನವದೆಹಲಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 30: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಧೀರ್ ರಂಜನ್ ಚೌಧರಿ ಗುರುವಾರ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವರೇ ಉದ್ಘಾಟಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ರೈಲ್ವೇ ಸಚಿವರಿರುವಾಗ ಪ್ರಧಾನಿಯೊಬ್ಬರು ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದರು. ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚೌಧರಿ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ತಾಯಿ ನಿಧನರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತದು ಸಂದೇಹವಾಗಿದೆ. ಹೌರಾ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಹೌರಾದಿಂದ ನ್ಯೂ ಜಲ್ಪೈಗುರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದರು.

ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್: ಸಿಎಂ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ

ಅವರು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲಿನ ಪರ್ಪಲ್ ಲೈನ್‌ನ ಜೋಕಾ-ತಾರಾಟಾಲಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದರು. ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗದ ತನಿಖೆಯ (ಸಿಬಿಐ) ಕೈಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಚೌಧರಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಈ ನೆಪದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧೀರ್ ರಂಜನ್ ಚೌಧರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜೋಕಾ, ಠಾಕುರ್ಪುಕೂರ್, ಸಖೇರ್ ಬಜಾರ್, ಬೆಹಲಾ ಚೌರಸ್ತಾ, ಬೆಹಲಾ ಬಜಾರ್ ಮತ್ತು ತಾರಾತಲಾ ಎಂಬ ಆರು ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮೆಟ್ರೋದ 6.5 ಕಿಮೀ ಉದ್ದದ ಜೋಕಾ-ತಾರಾತಲಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು 2475 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಸರ್ಸುನಾ, ದಕ್ಘರ್, ಮುಚಿಪಾರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ 24 ಪರಗಣಗಳ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಿಂದ ಅಪಾರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಡಿಸೆಂಬರ್ 27ರಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದ ಅಧೀರ್ ರಂಜನ್ ಚೌಧರಿ ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಪಶ್ಚಿಮದ ಮಾಲ್ಡಾ, ಮುರ್ಷಿದಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ನಾಡಿಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ್ಯಂತ ಗಂಗಾ ಮತ್ತು ಪದ್ಮಾ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ "ಶಾಶ್ವತ ನದಿ ಸವೆತ" ಉಂಟಾದ ಆತಂಕಕಾರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ನಮಾಮಿ ಗಂಗೆ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ಸವೆತದ ದಶಕಗಳ ಹಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು.

ಮುರ್ಷಿದಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಐದು ಬಾರಿ ಚುನಾಯಿತ ಸಂಸದರಾಗಿ, ಅವರು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ಬಾರಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ಆದರೂ, ನದಿ ಸವೆತದಿಂದ ಮರುಕಳಿಸುವ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಾವಿರಾರು ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಯಾವುದೇ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ನದಿ ಸವೆತ ನಿರೋಧಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಗಂಭೀರತೆಯಿಂದ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.

English summary

West Bengal Pradesh Congress Committee chief Adhir Ranjan Chaudhary will inaugurate the Vande Bharat Express train on Thursday by the railway minister. Prime Minister Narendra Modi has said that it should not be inaugurated.