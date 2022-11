ನೋಯ್ಡಾ: ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಯೋಗಿ

India

ನವದೆಹಲಿ, ನವೆಂಬರ್‌ 5: ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮೊದಲ ಬೃಹತ್ ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹ ಸೆಂಟರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ನೋಯ್ಡಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಈ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರೇಟರ್ ನೋಯ್ಡಾದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಪಾರ್ಕ್-5ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಹಿರನಂದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.

ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಕೇಂದ್ರವು ಇದಾಗಿದ್ದು ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಈ ಕೇಂದ್ರವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್, ಟ್ವಿಟ್ಟರ್, ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮುಂತಾದ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಬಳಕೆದಾರರ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ರೈಲ್ವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಡೇಟಾ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ದೇಶದ ಸುಮಾರು ಶೇ 60 ಜನರ ಡೇಟಾ ಈ ಸೆಂಟರ್ ಸೆಂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

India’s Yotta Infrastructure has launched a new data center in Noida, in Uttar Pradesh. The Hiranandani Group-owned company this week announced the inauguration of Yotta D1, its first data center on its Noida campus.