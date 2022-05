ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ಮುಂದಿನ ಸಿಡಿಎಸ್? ಸುಳಿವು ಕೊಡದ ಸರಕಾರ

India

oi-Vijayasarathi SN

ನವದೆಹಲಿ, ಮೇ 7: ಕಳೆದ ಐದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಖಾಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ ಪಡೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ (CDS- Chief of Defence Staff) ಸ್ಥಾನ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗಬಹುದು ಎಂಬುದು ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾದಂತಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಸೇನಾ ಪಡೆಗಳ ವತಿಯಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೂ ಆರಂಭಗೊಂಡಂತಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಸಿಡಿಎಸ್ ಆಗಿದ್ದ ಜನರಲ್ ಬಿಪಿನ್ ರಾವತ್ ಕಳೆದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆಗಿನಿಂದಲೂ ನೂತನ ಸಿಡಿಎಸ್ ನೇಮಕವಾಗಿಲ್ಲ.

ಭೂ ಸೇನೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದ ಜನರಲ್ ಎಂ ಎಂ ನರವಣೆ ಅವರು ನೂತನ ಸಿಡಿಎಸ್ ಆಗಬಹುದು ಎಂಬ ಎಣಿಕೆ ಇತ್ತು. ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೂ ಸುಳ್ಳಾಯಿತು. ಸಿಡಿಎಸ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭರಿಸಲು ಸರಕಾರ ಮುಂದಾಗಲಿ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾಪಡೆಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿವೆ.

English summary

The post of Chief of Defence Staff lies vacant for the last five months with no sign of immediate appointment.