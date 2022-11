ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಖಾಸಗಿ ರಾಕೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ್‌ ಎಸ್‌

India

ಬೆಂಗಳೂರು, ನವೆಂಬರ್‌ 18: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ರಾಕೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಸ್ರೋ) ಶುಕ್ರವಾರ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಿದೆ.

ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಸ್ಕೈರೂಟ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ತನ್ನ ವಿಕ್ರಮ್ ಎಸ್ ರಾಕೆಟ್‌ನ ಮೊದಲ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಡೆಕ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇಶದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಪ್ರವೇಶದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಆರಂಭದಿಂಲೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಸ್ರೋ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.

ಇಸ್ರೋ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ 'ಅಗ್ನಿಕುಲ್' ರಾಕೆಟ್ ಉಡಾವಣೆ?

2020ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶವನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಕಂಪೆನಿ ಸ್ಕೈ ರೂಟ್‌ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್‌ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಮೊದಲ ವಿಕ್ರಮ್‌ ಎಸ್‌ ರಾಕೆಟ್‌ನ ಉಡಾವಣೆಯನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11.30ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಉಡಾವಣಾ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಉಡಾವಣೆಯಾದ ನಂತರ ವಿಕ್ರಮ್ ಎಸ್ 81 ಕಿಮೀ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರಲಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಿತಾಮಹ, ದಿವಂಗತ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನವನ್ನು ಮೀಸಲಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. 'ಪ್ರಾರಂಭ' (ಪ್ರಾರಂಭ) ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಮಿಷನ್ ರಾಕೆಟ್‌ ಎರಡು ದೇಶೀಯ ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮೂರು ಪೇಲೋಡ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯಲಿದೆ.

6 ಮೀಟರ್‌ ಎತ್ತರವುಳ್ಳ ವಿಕ್ರಮ್‌ ಎಸ್‌ ರಾಕೆಟ್‌ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಯೋಜಿತ ರಾಕೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನದ ಸ್ಪಿನ್ ಸ್ಥಿರತೆಗಾಗಿ 3-ಡಿ ಮುದ್ರಿತ ಘನ ಥ್ರಸ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಕೈರೂಟ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಾಕೆಟ್‌ನ ಉಡಾವಣಾ ಟೆಲಿಮೆಟ್ರಿ, ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್‌ ಜಡತ್ವ ಮಾಪನ, ಗ್ಲೋಬಲ್‌ ಪ್ರೊಸಿಷನಿಂಗ್‌ ಸಿಸ್ಟಮ್‌, ಆನ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ ಕ್ಯಾಮಾರ, ಡೇಟಾ ಸ್ವಾಧೀನ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಂತಹ ವಿಕ್ರಮ್‌ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಏವಿಯನಿಕ್ಸ್‌ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗಳಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿದೆ.

ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಯಂತ್ರಕ ಇನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬುಧವಾರ ಸ್ಕೈರೂಟ್‌ನ ವಿಕ್ರಮ್ ಎಸ್ ಉಪ ಕಕ್ಷೆಯ ವಾಹನವನ್ನು ಉಡಾವಣೆಗೆ ಹಾರಿಸಲಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದು ಖಾಸಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರಾಕೆಟ್ ಉಡಾವಣೆಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಸ್ಕೈರೂಟ್‌ಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು" ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪವನ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

English summary

India's first privately developed rocket Vikram S will be launched by the Indian Space Research Organization (ISRO) on Friday from its space station at Sriharikota in Andhra Pradesh.