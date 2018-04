ಬಿಜೆಪಿಯ 'ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ನಾಯಕತ್ವ' ಸಂಭ್ರಮಿಸೋಣ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಲೇವಡಿ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಏಪ್ರಿಲ್ 07: ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದೆ.

ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಲ್ಲಿನ ಭಿನ್ನಮತ, ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರನ್ನು ಟೀಕಿಸುವ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನ: ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಶುಭಾಶಯ ವಿನಿಮಯ

ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಅಣಕಿಸುವ ವಿಡಿಯೊ

On BJP's foundation day, let's celebrate the 'United Leadership of Karnataka BJP'



No one in Karnataka has forgotten that their Government's foundation was based on Corruption & Infighting. #BJP420 pic.twitter.com/luM1bTVnXj