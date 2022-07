ಮಂಕಿಪಾಕ್ಸ್: ಲಸಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ

India

oi-Naveenkumar N

ನವದೆಹಲಿ, ಜುಲೈ 28: ಮಂಕಿಪಾಕ್ಸ್ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಸಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಂಕಿಪಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿರುವಂತೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.

ಮಂಕಿಪಾಕ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಲಸಿಕೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಈ ಸೋಂಕಿನ ರೋಗನಿರ್ಣಯಕ್ಕಾಗಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಕಿಟ್‌ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಸಹಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಭವಿ ಲಸಿಕೆ ತಯಾರಕರು, ಇನ್-ವಿಟ್ರೋ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ (IVD) ಕಿಟ್ ತಯಾರಕರಿಂದ ಕೇಂದ್ರವು ಆಸಕ್ತಿಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ (EoI) ಅನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ. ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆಗಸ್ಟ್ 10ರಂದು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವಾಗಿದೆ.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮಂಗನ ಕಾಯಿಲೆ: ಲಸಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುರಿತು ಚಿಂತನೆ

"ಅನುಭವಿ ಔಷಧ, ಫಾರ್ಮಾ, ಲಸಿಕೆ, ಐವಿಡಿ ತಯಾರಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಆರ್ & ಡಿ) ಮತ್ತು ಐಸಿಎಂಆರ್‌ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಂಕಿಪಾಕ್ಸ್ ವೈರಸ್ ಐಸೊಲೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ಪಾದನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಿಶೇಷವಲ್ಲದ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಅರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲಕ ಐಸಿಎಂಆರ್ ಮಂಕಿಪಾಕ್ಸ್ ರೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ಲಸಿಕೆ ಅಥವಾ ಮಂಕಿಪಾಕ್ಸ್ ವೈರಸ್ ರೋಗ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕಾಗಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಕಿಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕು," ಎಂದು ಐಸಿಎಂಆರ್ ಬುಧವಾರ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

