ಎಂಸಿಡಿ ಪಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಎಎಪಿ-ಬಿಜೆಪಿ ಬಿಗ್ ಫೈಟ್: ಇಂದು ದೆಹಲಿ ಮೇಯರ್ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಾರಾ?

ನವದೆಹಲಿ ಜನವರಿ 24: ಎಎಪಿ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ನಡುವಿನ ಮೇಯರ್ ಸ್ಥಾನದ ಹಣಾಹಣಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ದೆಹಲಿಯ ಮೇಯರ್ ಮತ್ತು ಉಪ ಮೇಯರ್ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಹೌಸ್ ಇಂದು ಮತ್ತೆ ಸಭೆ ಕರೆದಿದೆ. ಇಂದು ದೆಹಲಿ ಮೇಯರ್ ಹಾಗೂ ಉಪಮೇಯರ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ.

ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ (ಎಎಪಿ) ಕೌನ್ಸಿಲರ್‌ಗಳು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಬೋಧಿಸುವ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳ ನಿರ್ಧಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಜೋರಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 6 ರಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಚುನಾಯಿತ 250 ಸದಸ್ಯರ ಎಂಸಿಡಿ (ದೆಹಲಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್) ಸದನದ ಚೊಚ್ಚಲ ಸಭೆಯು ಮೇಯರ್ ಮತ್ತು ಉಪಮೇಯರ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡದೆ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಕಳೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಎಪಿಯ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧದ ನಡುವೆಯೂ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ನೇಮಿಸಿದ ಆಲ್ಡರ್‌ಮೆನ್ ಮೊದಲು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸತ್ಯ ಶರ್ಮಾ ಸೋಮವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

English summary

mayoral race between AAP and BJP continues. The Municipal House convened again today to elect the Mayor and Deputy Mayor of Delhi. The chances of selecting Delhi Mayor and Deputy Mayor are high today.