ಬಾಷಾ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಜೊತೆಗಿನ ಚಿತ್ರ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಟಿ ನಗ್ಮಾ

Chennai

oi-Mahesh Malnad

ಚೆನ್ನೈ, ಡಿ. 22: ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ 2021ಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಚಾರ ಆರಂಭಿಸಿವೆ. ರಾಜಕೀಯ ರಂಗಕ್ಕೆ ಧುಮುಕುವ ತವಕದಲ್ಲಿರುವ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿ ಕಾಂತ್ ಅವರು ಈ ವರ್ಷಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಪಕ್ಷದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ನಟಿ ಕಮ್ ರಾಜಕಾರಣಿ ನಗ್ಮಾ ಅವರು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಜೊತೆಗಿನ ಅಪರೂಪದ ಚಿತ್ರವೊಂದನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವಾಗ ವಿವಿಧ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಪೈಕಿ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲವಿದ್ದೇ ಇದೆ.

In conversation with @rajinikanth Ji and his wife Lataji in London during their visit their Jab we met . Friendly Memories . Glad that we worked together in a Most memorable movie Baasha . pic.twitter.com/sfV8rsX8nS