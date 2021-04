ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮತದಾನಕ್ಕಾಗಿ ಪಿಪಿಇ ಕಿಟ್ ಧರಿಸಿದ ಸಂಸದೆ ಕನಿಮೋಳಿ!

Chennai

oi-Rajashekhar Myageri

ಚೆನ್ನೈ, ಏಪ್ರಿಲ್ 06: ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮತದಾನ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪಿಪಿಇ ಕಿಟ್ ಧರಿಸಿ ಚೆನ್ನೈನ ಮೈಲಾಪೂರ್ ಮತಗಟ್ಟೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಡಿಎಂಕೆ ಸಂಸದೆ ಕೆ ಕನಿಮೋಳಿ ಮತದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ತಮಿಳುನಾಡಿನ 234 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೂ ಒಂದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಯೋಗ ಮತದಾನ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ 7 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದ ರೋಗಿಗಳಿಗೂ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

#TamilNaduElections: DMK MP K Kanimozhi, who has tested positive for COVID-19, casts her vote in PPE kit at a polling station in Mylapore, Chennai.



Election Commission has designated one hour between 6 pm & 7 pm for voting by COVID positive patients. pic.twitter.com/z2G3ClKEie