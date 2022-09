ರಸ್ತೆಗಿಳಿಯಿತು ಊಬರ್ ಬಸ್; ಸೀಟು ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಬಸ್ ಹತ್ತಿ!

Business

oi-Gururaj S

ನವದೆಹಲಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 09: ದೇಶದ ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಊಬರ್ ಈಗ ಬಸ್ ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗುರುಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಭಾರತದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೂ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಹರ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯದ ಗುರುಗ್ರಾಮ ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಊಬರ್ ಗುರುವಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಊಬರ್ ಬಸ್‌ಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜನರು ಊಬರ್‌ ಬಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ನಡೆಸಲು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಬುಕ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಬಸ್‌ಗಳ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಕಿಲ್ ಸ್ವಿಚ್, ಹಿಂಸಾಚಾರ, ದೊಡ್ಡವರ ಆಟ- ಊಬರ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಹೇಳೋದೇನು?

ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಸಿಎನ್‌ಜಿ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ಬಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಊಬರ್ ಸೇವೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಊಬರ್ ಬಸ್‌ ಸೇವೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪೀಕ್ ಅವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಬಸ್ ಸೇವೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಊಬರ್ ಕ್ಯಾಬ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಊಬರ್ ಕ್ಯಾಬಿನಲ್ಲೇ ನಾ ನಿನ್ನ ಮರೆತಿರುವೆ: ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಹೀಗೂ ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ!?

ಊಬರ್‌ ಬಸ್‌ನಲ್ಲಿನ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಜನರು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಬಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ?, ಯಾವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲಿದೆ? ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್‌ ಟೈಂನಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಈ ಸೇವೆ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಾರುಗಳ ಬದಲು ಬಸ್ ಇರಲಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು; ಓಲಾ, ಊಬರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳ ದರ ಏರಿಕೆ

English summary

Gurugram Metropolitan City Bus Limited (GMCBL) started bus service in partnership with UBER. Now public can book seat in public transport and get bus with the help of aggregator's applications.