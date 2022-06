Business

oi-Mahesh Malnad

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜೂನ್ 30: ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಪೂರೈಕೆದಾರ ಕಂಪನಿಯಾಗಿರುವ ಬಾಷ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಡುಗೋಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ AIoT ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಆಧುನೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ಬಾಷ್ ತನ್ನ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅನ್ನು Spark.NXT ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದೆ.

ಈ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಲೆಂದು ಬಾಷ್ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 800 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸುಮಾರು 76 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಈ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೀಗ 10,000 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಸ್ಥಿರತೆ, ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆದಾರ ಅನುಭವ, ವೀಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು,''ಭಾರತವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತು ಬಾಷ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೂರು ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿರುವುದರಿಂದ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬಾಷ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಇದು ವಿಶೇಷವಾದ ವರ್ಷವಾಗಿದೆ. 100 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಜರ್ಮನಿಯ ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಾಷ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜರ್ಮನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಯೆಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಜರ್ಮನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಶಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ'' ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.

English summary

Congratulations to Bosch India on completing 100yrs in India. I'm happy to inaugurate the Bosch Smart Campus. This is the era of technology; it is important to invest even further in tech and innovation. Governmnet of India is working to provide high-speed internet to every village, said PM Modi.