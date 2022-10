ಈಗ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ 32 ಮಂದಿಯನ್ನು ವಾಟ್ಸಪ್‌ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಬಹುದು

Business

ನವದೆಹಲಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21: ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್‌ಬರ್ಗ್ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಕರೆಗಳು ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೊಸ ಕರೆಗೆ ಜನರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಇಲ್ಲವೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕರೆಗೆ ಸೇರಲು ಅವರನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ವಾಟ್ಸಪ್‌ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ವ್ಯಾಪಕ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೊರತರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಈ ಲಿಂಕ್‌ಗಳು ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರೆಗೆ ಸೇರಲು 32 ಜನರನ್ನು ಅನುಮತಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಲಿಂಕ್ 90 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು.

ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಾಟ್ಸಪ್‌ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಲಿಂಕ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಹೊರತರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಕರೆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕರೆಗಳ ಟ್ಯಾಬ್‌ನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಿನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 'ಕರೆ ಲಿಂಕ್ ರಚಿಸಿ' ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅನನ್ಯ ಕರೆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು 90 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿಡಿಯೊ ಅಥವಾ ಧ್ವನಿ ಕರೆ ಪ್ರಕಾರಗಳ ನಡುವೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿ ಬಹು ಹಂಚಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಗಳೂ ಇವೆ. ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ವಾಟ್ಸಪ್‌ ಚಾಟ್ ಮೂಲಕ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಇತರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ನಕಲಿಸಬಹುದು ಇಲ್ಲವೇ ಹಂಚಬಹುದು.

ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ವಾಟ್ಸಪ್‌ನ ಡೆಸ್ಕ್‌ಟಾಪ್ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಡೆಸ್ಕ್‌ಟಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ವಾಟ್ಸಪ್‌ ಕರೆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ತೆರೆದರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್‌ನಿಂದ ಕರೆಗೆ ಸೇರಲು ಇತರ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಪುಟಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮರುನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕರೆಗೆ ಸೇರಲು ಕ್ಯೂಆರ್‌ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಕರೆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ನಕಲಿಸಬಹುದು.

ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್‌ಬರ್ಗ್ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಕಂಪನಿಯು ವಾಟ್ಸಪ್‌ಗಾಗಿ 32 ಸದಸ್ಯರ ಗುಂಪು ಕರೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಅದು ಈಗ ನವೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಧ್ವನಿ ಕರೆಯಲ್ಲಿ 32 ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ.

English summary

Mark Zuckerberg had announced last month that WhatsApp calls are getting special. This feature allows users to invite people to a new call or have them join an existing call.