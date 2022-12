7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ?

Business

ನವದೆಹಲಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 7: 2023ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಂಬಂಧ ಸುದ್ದಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸುದ್ದಿ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.

ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಡಿಎ ಮತ್ತು ಡಿಆರ್ ಹೆಚ್ಚಳ , ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು 18 ತಿಂಗಳ ಡಿಎ ಬಾಕಿಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು.

7th Pay Commission; ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ, ನೌಕರರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು

ಅನ್ವರ್ಸ್ಡ್, ಡಿಯರ್ನೆಸ್ ಭತ್ಯೆ (ಡಿಎ) ಮತ್ತು ಡಿಯರ್ನೆಸ್ ರಿಲೀಫ್ (ಡಿಆರ್) ಅನ್ನು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಜನವರಿ 1 ಮತ್ತು ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯ ಹೆಚ್ಚಳವು ಡಿಎಯನ್ನು 4 ಪ್ರತಿಶತದಿಂದ 38 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಡಿಎಯನ್ನು ಶೇ 3 ರಿಂದ 34 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು.

ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಜನವರಿಯಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾರ್ಚ್ 2023ರಲ್ಲಿ ಡಿಎ ಮತ್ತು ಡಿಆರ್‌ ಅನ್ನು 3ರಿಂದ 5 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ, ಡಿಎ ಶೇಕಡಾ 43ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಜನವರಿ 2020ರಿಂದ ಜೂನ್ 2021 ರವರೆಗಿನ 18 ತಿಂಗಳ ಡಿಎ ಬಾಕಿ ಪಾವತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸಹ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು 18 ತಿಂಗಳ ಡಿಎ ಬಾಕಿ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನವನ್ನು 18,000 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ 26,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು 2.57 ಪಟ್ಟು 3.68 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘಗಳು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕೇಂದ್ರೀಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದರೆ, ನಂತರ ಅವರ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು 3.68ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ, ನೌಕರರ ಮೂಲ ವೇತನ 26,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನವು 18,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದ್ದರೆ, ನಂತರ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ 2.57 ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶದ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ರೂ 46,260 (18,000 X 2.57 = 46,260) ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಈಗ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವು 3.68 ಆಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳ ರೂ 95,680 ಆಗಿರುತ್ತದೆ (26000X3.68 = 95,680).

English summary

As there is news regarding salary increase of central government employees in 2023, good news is expected to come in the new year. The central government will take decisions on DA and DR hike, fitment revision and clearing 18 months of DA arrears.