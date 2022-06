ವೈಫ್ ಸ್ನೇಹಿತೆಗೆ ಲೈಫ್ ನೀಡ್ತೀನಿ ಎಂದು ಕೊಂದಿದ್ದವ ಅರೆಸ್ಟ್

Bengaluru

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜೂನ್ 14: ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸ್ನೇಹವೇ ಮೂಲ.. ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಣಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಪರಿಚಯವಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಪರಿಚಯ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹುಮುಖ್ಯವೇ. ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಆಗಾಗ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೇ ಪತ್ನಿಗಂತೂ ಬಹು ಖುಷಿ. ಆ ಪತ್ನಿಯ ಖುಷಿಗಿಂತಲೂ ಡಬಲ್ ಖುಷಿ ಪತಿಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪತ್ನಿಯ ಸ್ನೇಹಿತೆಯ ಜೊತೆ ಲಲ್ಲೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತ ಸ್ನೇಹ ಗಳಿಸಿ ಸ್ನೇಹದ ಮೂಲಕವೇ ಆಲಿಂಗನದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸೋ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಪತಿಯದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಪತ್ನಿಯ ಸ್ನೇಹಿತೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಪಲ್ಲಂಗದಾಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದವ ಪ್ರೇಯಸಿಯನ್ನು ಕೊಂದು ತಗ್ಲಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.

ತಾನು ಪಲ್ಲಂಗಕ್ಕೆ ಕರೆದಾಗೆಲ್ಲಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಪತ್ನಿಯ ಸ್ನೇಹಿತೆಯನ್ನು ಬಲುವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆಸಾಮಿ ಪ್ರೇಯಸಿಯನ್ನೇ ಕೊಂದು ಮುಗಿಸಿದ್ದ. ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮಿಲನ ಸರಸದ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಸತ್ತ ಪ್ರೇಯಸಿ ಸಾಕು ಈ ಇಂಥಾ ಜೀವನ ಎಂದಿದ್ದಳು. ಪ್ರೇಯಸಿಗಾಗಿ ತನು ಮನ ಧನವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದವ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ.

ಪ್ರೇಯಸಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಣ ಎಂದಿದ್ದ. ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಔಟಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಬರೋಣ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಾ ಮಾತನಾಡಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಪುಸಲಾಯಿಸಿದ್ದ. ಇದೇ ಕೊನೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದ ಪ್ರೇಯಸಿಯನ್ನು ಯಶವಂತಪುರದ ಲಾಡ್ಜ್‌ಗೆ ಕರೆತಂದು ಕೊಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆದರೂ ಬಾರದಂತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ.

Deepa Padal was murdered in Yeshwanthpur Bengaluru. Yeshwanthpur police have arrested a lover who murdered Deepa Padal in a cinematic style and arrested him in Anantapur. The murderer's intesting love story here, know more