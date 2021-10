ಎಚ್ಚರ: ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿ 5 ವರ್ಷವಾದರೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ exchange ದಂಧೆ

Bengaluru

oi-Balaraj Tantry

ಬೆಂಗಳೂರು, ಅ 27: ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಅಂದರೆ ನವೆಂಬರ್ ಎಂಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಮತ್ತು ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಐದು ವರ್ಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೋಸ ಹೋಗುವವರು ಇರುವವರೆಗೆ, ಮೋಸ ಮಾಡುವವರೂ ಇರುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೇ, ಹಳೇ ನೋಟಿನಿಂದ ಇನ್ನೂ ಜನರನ್ನು ಯಾಮಾರಿಸುವ ದಂಧೆ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ.

ನೋಟು ಅಪನಗದೀಕರಣಗೊಂಡ ಆರಂಭದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಹಳೇ ನೋಟಿಗೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಕಮಿಷನ್ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿ, ಹೊಸ ನೋಟು ಕೊಡುವ ಅಡ್ಡದಾರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದವರು ತುಂಬಾ ಜನ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿಗಳಾದರು ಎನ್ನುವ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ದಾಗಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಳೇ ನೋಟು ವಿನಿಮಯ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಕೂಡಾ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ದಂಧೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷ ಅವ್ಯಾಹತವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಲೇ ಇದ್ದವು. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಬಿದ್ದರೂ, ಈ ದಂಧೆಗೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ.

ಹಳೆಯ ನಿಷೇಧಿತ ನೋಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಕಡಿಮೆ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನೋಟು ಪಡೆಯುವವರ ಜಾಲವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರು ಒಂದು ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಭೇದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಜುಲೈ ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ ನಲ್ಲೂ , ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಯಶವಂತಪುರ ಪೊಲೀಸರು ದಂಧೆಯ ಖದೀಮರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು.

English summary

7 Members arrested for dealing in demonetized notes of Rs 500 & 1000 worth 35 lakh by Bengaluru East Govindapura Police station, they also have been busted with fake currency worth about 6 crore.