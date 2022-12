Bengaluru

oi-Punith BU

ಬೆಂಗಳೂರು, ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 28: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ 7,526 ರೌಡಿಗಳಿದ್ದು, ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ಪೊಲೀಸರು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಅವರು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗಮನಾರ್ಹವೆಂದರೆ 2020 ರಿಂದ ಪೊಲೀಸರು ಈ ರೌಡಿಶೀಟ್‌ಗಳಿಂದ 788 ರೌಡಿಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಯು ಬಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ಎತ್ತಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರು 2020ರಲ್ಲಿ 334, 2021ರಲ್ಲಿ 188 ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷ 266 ರೌಡಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಇದರಲ್ಲಿ ಯಲಹಂಕ, ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ, ಸಂಪಿಗೆಹಳ್ಳಿ, ಕೊತ್ತನೂರು, ಬಾಗಲೂರು, ಅಮೃತಹಳ್ಳಿ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ, ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಜಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ 293 ರೌಡಿಗಳು ಈಶಾನ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ತೆಗೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

English summary

Home Minister araga Jnanendra said in a written reply to the Legislative Council that there are 7,526 rowdies in Bengaluru city whose names are in the records maintained by the police.