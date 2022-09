Bengaluru

ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 28: ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕೊರೋನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಪ್ರೇರಿತ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವು ಅತಿರಂಜಿತ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ ಉತ್ಸವಗಳಿಗೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 140 ಪೆಂಡಾಲ್‌ಗಳು ಬರಲಿವೆ.

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ (ಬಿಬಿಎಂಪಿ) ವಲಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಈಗಾಗಲೇ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರ್ಜಿಗಳು ಪೂರ್ವ ವಲಯದ ಹಲಸೂರು ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದಿವೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದಿಂದ ಬಂದಿವೆ. ಇತರ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಗರದ ವಿವಿಧ ಸಂಘಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಆಚರಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಭಾರಿ ಜನಸ್ತೋಮ ಸೇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 140 ಪೆಂಡಾಲ್‌ಗಳು ಕಂಡುಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಮ್ಯಾನ್ಫೋ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4 ರವರೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 50,000 ಜನರು ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ದುರ್ಗಾಪೂಜಾ ಸಮಿತಿಯ ರುದ್ರ ಶಂಕರ್ ರಾಯ್ ಹೇಳಿದರು.

ಆಜಾದಿ ಕಿ ಅಮೃತ್ ಮಹೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ 75 ವರ್ಷಗಳ ಆಚರಣೆಯ ನಂತರ ವರ್ಣಚಿತ್ರಕಾರ ಜಮಿನಿ ರಾಯ್ ಅವರ ಕಲಾಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಸಂಘಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸಿವೆ. ನಾವು ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದೆ ಜಾಮಿನಿ ರಾಯ್ ಅವರ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಹಲವಾರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಕಲಾವಿದರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಲಿದೆ ಎಂದು 45ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಉತ್ತರ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮಿತಿಯ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಪಾಠಕ್ ಹೇಳಿದರು.

